بوجناح يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال)-ترأس نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية رمضان أبوجناح الثلاثاء الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة بمكتبه في طرابلس.

وضم الاجتماع السادة أعضاء الجمعية العمومية وهم وزير الإسكان والتعمير، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووكيل وزارة التخطيط، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير.

واستهل الاجتماع بكلمة المهندس رمضان أبوجناح على ضرورة قيام شركات النظافة العامة بتقديم كافة الخدمات بالشكل الأمثل لجميع المناطق الليبية.

وناقش المجتمعون الوضع الإداري والقانوني للشركة، بالإضافة إلى تقييم مركزها المالي، والأرباح والخسائر والمديونية.

كما تم خلال الاجتماع تسمية مقرر للجمعية، وتحديد الاجتماع الثاني خلال الفترة القادمة للجمعية.(وال- طرابلس)

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