أبوجناح يستعرض مشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال)- استقبل نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم سالم تاكيته، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق السيد محمد بشير عجاج بمكتبه في طرابلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية للأجهزة المكلفة بتنفيذها، ومناقشة الصعوبات والعراقيل وسبل حلحلتها وإعادة استنئافها.

من جانبه شدد المهندس أبوجناح على ضرورة سرعة تنفيذ خطة عمل لإعادة تفعيل المشروعات الضرورية، منها الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية من أجل تحسين الخدمات للمواطن.(وال – طرابلس)

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