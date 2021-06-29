بوشيحة: نتطلع لفتح آفاق التعاون وعقد شراكات بين القطاع الخاص المحلي والمستثمر الأجنبي في مختلف المجالات

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) – أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة “سهيل بوشيحة ” أن عمل حكومة الوحدة الوطنية على ملف التجارة الخارجية وفق خطة واضحة ساهم في تعزيز التبادل التجاري وارتفاع الصادرات مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .

وأوضح الوكيل في كلمته بافتتاح معرض ليبيا الرابع للإنشاءات أمس الاثنين أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتطلع من خلال دعم وتشجيع الفعاليات والمعارض المتخصصة لفتح آفاق التعاون وعقد شراكات بين القطاع الخاص المحلي والمستثمر الأجنبي في مختلف المجالات.

وحضر افتتح المعرض وزيري الإسكان والتعمير ، والصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية ووزيرا التجارة وتنمية الصادرات والتجهيز والإسكان والبنية التحتية بالحكومة التونسية ومدير عام الهيئة العامة للمعارض ومدير عام مركز تنمية الصادرات والسفير التونسي لدى ليبيا ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي وغرفة التجارة .

هذا وتقام فعاليات معرض ليبيا للإنشاءات خلال الفترة من 28 يونيو الجاري الى 1 يوليو المقبل على ارض معرض طرابلس الدولي.

وينظم المعرض الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات برعاية وزارتي الاقتصاد والتجارة ، والإسكان والتعمير والهيئة العامة للمعارض ، والاتحاد العام للغرف التجارة والصناعة والزراعة .

ويشهد هذا المعرض مشاركة أكثر من ( 250 ) شركة محلية ودولية في مجال مواد البناء وأدوات ومعدات الحماية والمباني الذكية ومصادر الطاقات المتجددة وذلك في إطار دعم وزارة الاقتصاد والتجارة إقامة المعارض والفعاليات المختلفة التي تسهم في خلق فرص استثمار حقيقية وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتوطين الصناعات بكافة المناطق.(وال-طرابلس)

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