القطراني يطلع على المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء

بنغازي 29 يونيو 2021 (وال) اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد حسين اعطيه القطراني الثلاثاء بمقر الديوان بمدينة بنغازي على أوضاع الشركة العامة للكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده القطراني مع سعد البدري مستشار النائب الأول لشؤون الكهرباء والسيد مفتاح نصر المسماري .

حيث تم تقديم عرض مرئي يوضح أبرز المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء والإجراءات العاجلة التي من الممكن اتخاذها لمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل النقص الحاد في توليد الطاقة الكهربائية بالمحطات الرئيسية. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال