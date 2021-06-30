الدبيبة يبحث سير العمل بوزارة التخطيط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رفقة وزراء التخطيط والمالية آليات سير العمل بوزارة التخطيط

حيثُ أطلعَ وزير التخطيط رئيس الحكومة على خطة التنمية المقترحة للعام الحالي والتي تركز بدورها على ملفي النفط والكهرباء، إلى جانب دعم التنمية المحلية والخدمات، من جهته شدد الدبيبة على ضرورة العمل بأسرع ما يمكن لتفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات، مكلفًا بدوره وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية وأن تشمل كافة المدن الليبية، ولا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط.

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