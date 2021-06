كشفت الشركة الجزائرية للنفط “سوناطراك” أنها تسعى لتحقيق 30 مليار دولار دخلا صافيا من أعمالها بحلول نهاية العام الجاري، في ظل مؤشرات إيجابية بتحقيق مكاسب تعوض خسائر عام 2020.

وقال المدير العام للشركة، توفيق حكار، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن “إيرادات مجال المحروقات انخفضت إلى 20 مليار دولار سنة 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019، أي بنسبة 39 بالمئة”، فيما تعرف الإيرادات انتعاشا، في الأشهر الخمس الأولى لسنة 2021 خاصة مع الرفع التدريجي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، حيث تهدف الشركة إلى تحقيق “من 28 إلى 30 مليار دولار من الإيرادات سنة 2021”.

وفي سياق آخر، أرجع حكار سبب مغادرة شركة “بريتيش بيتروليوم” البريطانية الجزائر إلى “تحول الشركة البريطانية تدريجيا إلى الطاقات المتجددة”، مؤكدا أنه “سيتم تعويضها بشركة أخرى”.

و”سوناطراك” هي شركة عمومية جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر هي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

وتحتل الشركة المركز الثاني عشر في ترتيب شركات النفط في العالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية للعام 2004 حسب ما أورده بيان صدر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، والمركز الأول في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وثاني أكبر مصدر لغاز الطبيعي المسال وغاز النفطي المسال وثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

The post «سوناطراك» الجزائرية تسعى لتحقيق 30 مليار دولار من الإيرادات هذا العام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا