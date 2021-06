انخفاض أصول السعودية في الخارج لأدنى مستوياتها منذ سنوات

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، بأن صافي الأصول الأجنبية للسعودية انخفض لأدنى مستوى خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبحسب الوكالة، انخفض المخزون الأجنبي الشهري بمقدار 13.65 مليار ريال (ما يقرب من 3.6 مليار دولار أميركي) أي بنسبة 0.8 في المئة خلال مايو عن شهر أبريل، طبقا لتقرير البنك المركزي السعودي.

وبلغ المؤشر – الذي تجاوز 700 مليار دولار في 2014 بعد الطفرة في أسعار النفط – 1.62 تريليون ريال (432 مليار دولار).

ومع ذلك، يقول معظم الاقتصاديين إن هذا أكثر من كاف للدفاع عن ارتباط الريال السعودي بالدولار، وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز ثروات أكبر مصدر للنفط الخام في العالم خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت أسعار البترول ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بعد الانخفاض الهائل في العام الماضي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 73 دولارا للبرميل حتى الآن في يونيو، مقارنة بـ 68 دولارا في مايو و65 دولارا في أبريل.

