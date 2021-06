أسعار النفط تُواصل تحقيق المكاسب

واصلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، سلسلة المكاسب المحدودة التي حققتها في اليوم السابق، بعد تقرير للقطاع أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما طغى على مخاوف المتعاملين والمستثمرين حيال قيود على النقل في بعض الدول مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعد خام “برنت” 25 سنتًا أو ما يعادل 0.3% إلى 75.01 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش. وارتفع الخام الأمريكي 41 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 73.39 دولارًا للبرميل، بعد أن صعد 0.1% في الجلسة السابقة.

وبينما ترسخ السلالة “دلتا” شديدة العدوى لفيروس كورونا، وجودها في العديد من الدول، مما يؤدي لفرض إجراءات عزل عام جديدة أو قيود على التنقل من أستراليا إلى البرتغال، فإن آمال التعافي الأوسع نطاقًا للطلب على الوقود ما زالت كما هي.

وفي اليوم الأخير من يونيو، يتجه “برنت” صوب تحقيق مكسب شهري آخر، مما يعني أن العقد ارتفع في 6 من بين 7 أشهر سابقة، وجرى تداول الخام الأمريكي على نحو مماثل منذ نوفمبر.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 8.2 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل وكذلك صعدت مخزونات نواتج التقطير 428 ألف برميل بحسب المصدرين.

