الوحدة يعلن عن خدمة “موبي كاش” التسوق بواسطة نقاط البيع

أعلن مصرف الوحدة أنه يمكنك أن تتمتع بخدمة “موبي كاش”، وكذلك التسوق بواسطة نقاط البيع المنتشرة بالمحال التجارية والصيدليات والمصحات والأسواق المحلية، حيث يمكنك التسوق بأغلب المدن داخل ليبيا وبواقع أكثر من 4000 نقطة بيع .

ونوه المصرف على أنه يمكن لمشتركي خدمة الوحدة موبايل طلب بطاقة موبي كاش عبر إرسال الرقم السري لخدمة الوحدة موبايل متبوعاً برمز النجمة ثم الرقم الوطني وإرسالها إلى ( 10110 )، كما يمكنك ايضاً التوجه لفرعك المصرفي للإشتراك بخدمة الوحدة موبايل لتتمكن من الإستفادة من موبي كاش .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية