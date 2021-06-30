تنويه هام من الشركة العامة للكهرباء بشأن ارتفاع ساعات طرح الاحمال

نوهت الشركة العامة للكهرباء إلى أن عدد ساعات طرح الاحمال سيرتفع اليوم بالتزامن مع فقدان حوالي 500 ميجاوات من القدرة المتاحة للكهرباء.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها، أنه “نتيجة لحدوث إنخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لمحطات ( الزاوية – جنوب طرابلس – الخمس – مصراتة ) ما سيؤدي إلى فقد حوالي 500 ميجاوات من القدرات المتاحة لتلك المحطات مما يسبب في زيادة العجز وساعات طرح الأحمال”.

وأضافت الشركة في بيانها أنها “تعمل حالياً على تغيير نوعية الوقود لبعض الوحدات من غاز طبيعي إلى وقود خفيف لكي تعمل هذه الوحدات بأقصى قدرتها”.

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