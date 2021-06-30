ديوان المحاسبة يناقش مع وزير الموارد المائية الملاحظات المتعلقة بأداء الوزارة

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع وزير الموارد المائية “طارق أبو فليقة”، وبحضور الادارات المختصة بالديوان.

تم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات المتعلقة بأداء الوزارة، وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها المتعلقة بمشاريع حفر الآبار، ومحطات التحلية، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة والمتعثرة بالقطاع .

كما تم المناقشة ايضاً ضرورة تبني وتفعيل البدائل الاستراتيجية لمصادر المياه، وكذلك استغلال المتوفر منها لمواجهة المختنقات التي تواجه قطاع المياه، في ظل الظروف الحالية بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة لتوفير المخصصات المالية الموارد الكافية لتمكين الوزارة من تنفيذ مستهدفاتها.

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