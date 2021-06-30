أسعار الذهب اليوم يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 5 سنوات

تحوم أسعار الذهب حول أدنى مستوى في شهرين، اليوم الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021، مع ترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على وضوح أكبر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حيال السياسات، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ انخفاض شهري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وهبط سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1757.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0551 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الـ15 من أبريل/ نيسان عند 1749.20 دولار أمس الثلاثاء. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1757.80 دولار.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس 7.8% منذ بداية الشهر الجاري، إذ تعرضت لضغوط جراء تحول مفاجئ للبنك المركزي ألأمريكي صوب التشديد النقدي. لكنها مرتفعة 2.9% في الربع الجاري

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 25.78 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2688.83 دولار ويتجه صوب تحقيق مكاسب للفصل الرابع على التوالي.

ونزل البلاتين 0.4% إلى 1063.16 ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري وفصلي منذ مارس/ آذار 2020.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية الثلاثاء 0.2% إلى 1774.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ07:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الـ21 من يونيو/ حزيران عند 1770.36 دولار للأونصة أمس الاثنين. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1775.50 دولار.

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