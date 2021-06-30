الشركة العامة للكهرباء تعلن عن حدوث انخفاض حاد في ضغط الغاز لمحطات (الزاوية – جنوب طرابلس – الخمس – مصراتة)

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) -أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لمحطات (الزاوية – جنوب طرابلس – الخمس – مصراتة ) الامر الذي أدى إلى فقد حوالي 500 ميغاوات من القدرات المتاحة لتلك المحطات مما يسبب في زيادة ساعات طرح الاحمال .

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاربعاء أنها تعمل حاليا على تغيير نوعية الوقود لبعض الوحدات من غاز طبيعي إلى وقود خفيف لكي تعمل هذه الوحدات بأقصى قدرتها.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” شدد خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده أمس الثلاثاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من مهندسيها على ضرورة حل مشكلة الكهرباء في البلاد بأي طريقة كانت ، داعيا الشركة إلى العمل السريع لإنهاء هذه المشكلة التي يعاني منها المواطن بشكل غير مقبول .

وقال” الدبيية ” موجها كلامه للمشاركين في الاجتماع وبلغة حادة وحازمة (أنا أيقنت أن كل ما يقوله المواطن عن شركة الكهرباء بأنه صحيح، وأنا لم أعد أحتمل الانتقادات اليومية، وما يقوله المواطن حول مشكلة الكهرباء”.

وأضاف خلال هذا الاجتماع (يجب أن نجلس ونوضح للناس ما سنقوم به، ويجب أن نعمل وأنا معكم فيما ستتفقون عليه لأجل حل مشكلة الكهرباء بأي طريقة كانت , وأعتقد أنكم فعلا ستغيرون من وضع وتحسين الشبكة في الأشهر القادمة ).

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة، مبينا أن الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدموا كافة التسهيلات اللازمة للشركة وخاصة خطتها العاجلة. (وال – طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال