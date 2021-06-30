اقتصاد

خاص: الشحاتي يصرح لصدى بخصوص أسباب تذبذب أسعار النفط العالمية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال الخبير النفطي “محمد الشحاتي” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية: أسعار الخام تميل إلى التذبذب عندما تتجه إلى الأعلى حيث تكثر المضاربة بسبب حذر المتعاملين من الخسارة في حالة أي مفاجآت في السوق.

وتابع بالقول: اليوم بينما هناك ثقة في عودة النشاط الاقتصادي العالمي في النصف الثاني من السنة لكن هناك أيضا تهديد بسبب التحورات في فيروس كوفيد خصوصاً في الهند والذي لا يزال أثره غير محدد بدقة، مضيفاً أن هناك بعض المخاوف أن تقوم الدول بفرض موجة جديدة من التقييدات وهذا يؤثر على ثقة المضاربين وحساسيتهم.

يذكر أن سعر الخام برنت اليوم الأربعاء 75.30 بينما الأمس فبلغ  73.97.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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