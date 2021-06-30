الدبيبة ينقل أصول الهيئة “العامة للكهرباء بالمؤقتة” للشركة العامة لتوحيد القطاع

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) -أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا، اليوم الأربعاء، يقضي بإلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل الحكومة الليبية المؤقتة السابقة، ومقرها في شرق البلاد، وذلك ضمن جهود توحيد القطاع.

وحسب القرار رقم «158» لسنة 2021، والمنشور عبر منصة “حكومتنا” الواجهة الإعلامية لرئاسة مجلس الوزراء، فإن «جميع أصول وموجودات الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تؤول إلى الشركة العامة للكهرباء».

وشدد القرار في مادته الثانية على ضرورة أن العمل به من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.(وال-طرابلس).

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