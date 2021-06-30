مركزي البيضاء يكشف فساد واختلاسات بمصرف الجمهورية

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
النائب العام يبحث مع وزير البيئة الإشكاليات التي تحد من فاعلية عمل جهة الإدارة المناط بها هذا الملف
تم النشر منذُ 6 دقائق
الدبيبة ينقل أصول الهيئة “العامة للكهرباء بالمؤقتة” للشركة العامة لتوحيد القطاع
تم النشر منذُ 25 دقيقة
خاص: الشحاتي يصرح لصدى بخصوص أسباب تذبذب أسعار النفط العالمية
تم النشر منذُ 45 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز: ازدحام المواطنين على محطات توزيع الوقود يرجع إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المحطات
تم النشر منذُ ساعة واحدة
أضف تعليقـك