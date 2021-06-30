ديوان المحاسبة الليبي يبحث تفعيل العمل الإلكتروني

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعا مع رئيس مجلس شركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، بحضور رئيس شركة المدار والإدارات العامة المعنية بشأن الإجراءات التنفيذية لتحقيق الشفافية من خلال توظيف بيئة العمل الإلكتروني.

وعكف المختصون بالديوان مع الأطراف ذات العلاقة على بلورة نقاط تنفيذية تظهر الأثر السريع والمباشر للاجتماعات ممثلة في العمل على وضع منصة الكترونية لطرح مشاريع الدولة بكافة القطاعات، وصياغة رؤية ومخطط الهيئة العامة للمعلومات للتحول الرقمي ، والاستفادة من إمكانيات الشركة الاتصالات القابضة لتنفيذ هذه الرؤية.

كما أن هيئة المعلومات تستمر في عقد الورش التنفيذية مع الوزارات والهيئات والمصالح ذات العلاقة لوضع التصور النهائي بشأن المنصة الإلكترونية وإحالة التصور إلى شركة المدار للتنفيذ ، وبدوره يتولى ديوان المحاسبة مخاطبة كافة الجهات المعنية بموضوع التحول الرقمي والتعاون التام مع هيئة المعلومات لتحقيق هذا الهدف علاوة على تقديم المقترحات لتعديل التشريعات ووضع السياسات الكفيلة بانطلاقة هذا البرنامج.

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