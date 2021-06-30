“الدبيبة” يصدر تعليماته بصرف مستحقات الأطقم الطبية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً مع عدداً من الوزراء المتمثلين في الصحة بحضور والداخلية، والاقتصاد والتجارة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

تناول الاجتماع مستجدات وضع جائحة كورونا في البلاد مع توجيه الدبيبة الجهات المختصة بمتابعة الوضع الوبائي في الدول المجاورة والتي تعاني من أوضاع سيئة من انتشار كورونا، ووضع الضوابط الصحية اللازمة في المنافذ البرية والجوية.

كما أكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن وضع جائحة كورونا في بلادنا يعتبر مرضيًا، ومعدل الانتشار أصبح في انحسار مقارنة بالاشهر الماضية.

كما شدد الدبيبة بضرورة التنسيق بين وزارات كل من الداخلية والصحة والمواصلات بشأن الضوابط المقترحة بالمنافذ، مع إصدر تعليماته بصرف كافة مستحقات الأطقم الطبية والطبية المساعدة مقابل أعمالهم.

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