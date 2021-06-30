عميد بلدية سرت يبحث مع مدير جهاز المشروعات المشاكل التي تعرقل تنفيذ المشاريع داخل البلدية

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) – التقى عميد بلدية سرت السيد مختار المعداني، مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس محمود عجاج، بحضور عضو المجلس البلدي السيد غيث اوحيدة، وذلك لبحث المشاكل التي تقف عائق أمام تنفيذ المشاريع داخل البلدية.

هذا وأعطى عميد البلدية تعليمات مباشرة لمكتب الجهاز بسرت بضرورة تسريع حل مشكلة الصرف الصحي بمحطة “ابو هادي”، واستدعاء الشركة المنفذة للمشروع والبدء بشكل فوري في تنفيذ المشروع، إلى جانب ضرورة بدء العمل في مشروع انهيار طريق البحر والتي تم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لها وضرورة استدعاء الشركة للبدء الفعلي في العمل، وكذلك صيانة بعض الهبوطات بالبلدية والتي تم تخصيص مبالغ مالية لها وضرورة البدء في تنفيذها بالإضافة إلى عدد 2خزانات مياه شرب بمنطقة 700.

ومن جانبه، أكد عميد البلدية للمدير العام حرصه على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع داخل البلدية. (وال – طرابلس)

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