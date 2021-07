القضاء الإسباني يَحكُم لصالح مدير شركة «الحمراء»

أصدرت المحاكم الإسبانية، حكمها في القضايا الأربع المرفوعة أمامها ضد مدير عام شركة “الحمراء” إسبانيا التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية عبد الحكيم بعيو، حيث قضت ببراءة مدير الشركة من التهم المنسوبة إليه، وأصدرت أوامر قبض بحق مقدمي الدعوة.

وفي تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، أفاد مدير عام الشركة عبد الحكيم بعيو، بأنه تم رفع 4 قضايا ضده في إسبانيا وصفها بأنها قضايا كانت صعبة جداً متمثلة في فساد إداري ومالي داخل الشركة.

وأشار بعيو إلى أن هذه القضايا استمرت لمدة سنة في التداول وامتثل لبعض منها، وقام بتوفير جميع المستندات الدالة بالخصوص، وتم تقديم جميع المستندات للمحكمة، وبدورها أبطلت المحكمة هذه القضايا بالكامل بحكم قوة المستندات الموجودة لديه، منوهاً إلى أن القضاء الإسباني قضاء عادل ونزيه.

ولفت مدير عام الشركة إلى امتثالهم دائما لجميع القضايا الإدارية وجيمع الإجراءات واللوائح في دولة مقر الشركة بالكامل، ولكن وقع عليه ظلم وصفه بـ”الشديد جداً”، وكان نتيجة لأجندات معينة وإملائات ووضع سيء وتصفية حسابات.

وأكد بعيو أن الحق دائما يدافع عن نفسه، وأنهم انتصروا بقوة القانون وبقوة المستندات الداعمة لذلك وتم تقديمها للمحكمة حيث تم إبطال جميع القضايا في هذا الشأن بالكامل.

ونفى مدير عام شركة “الحمراء” كل ما يتداول عبر وسائل الإعلام حول وجود فساد مالي وإداري، مؤكداً أن هذا الأمر عاري عن الصحة تماماً، وأشار إلى أن الشركة لديها مجلس إدارة ولها جمعيتها العمومية ومراقب حسابات خارجي، ولديها إبراء ذمة المدراء العامون وأعضاء مجلس الإدارة، وليس لديهم أي إجراء خارج إطار القانون.

يُشار إلى أن شركة “الحمراء” هي شركة استثماریة عامة تأسست في إسبانیا، وتعود ملكیتھا إلى الدولة اللیبیة تحت اسم الشركة اللیبیة للإستثمارات الخارجیة “لا فیكو” برأس مال وبقيمة استثمارية قدرها 10 ملیار دولار أمريكي.

والمجموعة لديها مشاريع واستثمارات كبرى فى مختلف دول العالم، وتبحث باستمرار عن المشاريع الجديدة في الكثير من دول العالم في القطاعات المتنوعة كشركات قابضة في مجالات العقارات والزراعة والسياحة والتعدين والخدمات الأخرى، ولديها أيضا استثمارات في أكثر من 30 دولة في العالم.

كما تتواجد المجموعة داخل إسبانيا منذ عام 1984م بتنفيذ المشاريع المهمة والعمليات التجارية والاستثمارية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من خلال الشركات التابعة لنفس المجموعة، والشركة لديها أيضاً، اتفاقيات مشتركة مع شركات كبرى في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والاقتصادية والسياحية.

