عميد بلدية القلعة : انقطاعات الكهرباء في البلدية وصلت مؤخرا إلى 3 أيام متتالية

القلعة 30 يونيو 2021 (وال) – أعلن عميد بلدية القلعة بجبل نفوسة “وليد قرادة” اليوم الأربعاء أن انقطاعات الكهرباء في البلدية وصلت مؤخراً إلى 3 أيام متتالية.

وقال قرادة في تصريحات صحفية إن هذا الأمر بسبب حمولة زائدة أدت إلى تلف محول محطة “شكشوك” التي تغذي البلدية منذ ما يزيد عن 4 عقود.

وأشار إلى أن البلدية تعاني من نقصٍ حادٍ في المياه؛ لانعدام مصادر المياه داخل البلدية، ما اضطر الأهالي لشراء صهاريج المياه من بلديات مجاورة، ويتراوح سعر الصهريج الواحد بين 100 و250 دينار. (وال – القلعة)

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