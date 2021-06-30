اجتماع بمؤسسة النفط لمناقشة ووضع مقترح استراتيجي لتطوير وبناء القدرات

عقد صباح اليوم اجتماعاً بمؤسسة النفط ضم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية ، وإدارة الصيانة والمشاريع، ومدراء الإدارات ومراقبي ومنسقي أقسام التفتيش الفني والحماية من التآكل بشركات القطاع.

تناول الاجتماع لمناقشة وتقييم هذا القطاع ، وسبل تطوير الكفاءات البشرية و الفنية، ووضع مقترح استراتيجي شامل لتطوير وبناء القدرات في هذا المجال على مستوى قطاع النفط .

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة واللازمة لتطوير هذا القطاع، ضمنها الاهتمام بمجال التفتيش الفني بالشركات وخلق آلية متابعة ومرجع مشترك موحد لعمليات التفتيش يتضمن جدولة لتفتيش المعدات بصفة دورية وكافة إجراءات التقييم المطلوبة ويعتمد من قبل إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة التي تتولى متابعته مع جميع شركات المؤسسة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدة محاور تتعلق بالهيكلة الإدارية لأقسام التفتيش الفني والحماية من التآكل بالشركات بما يضمن توفير السلطة والصلاحية لهذه الاقسام لتمكينها من تأدية مهامها الموكلة إليها.

كما تم مناقشة احتياجات هذه الإدارات والاقسام المتعلقة بتدريب وتطوير الكوادر البشرية الفنية العاملة بهذه المجالات وضرورة وضع خطط وبرامج تدريبية لتأهيل العاملين ومنحهم الشهادات والتخويلات المعتمدة دوليا التي يحتاجونها في مجال عملهم.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع منهاج عمل يتضمن وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير هذا القطاع الهام وتأهيله في المجالات الفنية التخصصية ورفع كفاءة أداء مستخدميه، وأن تتوالى اجتماعات العمل والمتابعة بصفة دورية بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات.

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