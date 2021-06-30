خاص..المركزي يكشف تجاوز السحوبات اليومية 300 مليون ..وقيمة أرصدة خزائن المصارف

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: من خلال متابعة فريق مصرف ليبيا المركزي لأوضاع السيولة لدى المصارف التجارية ، ورغم تجاوز السحوبات اليومية 300 مليون دينار في اليوم لاتزال أرصدة الخزائن لدى المصارف تشهد ارتفاعاً حيث بلغت 3.3 مليار دينار .

وتابع بالقول: وتعمل كافة المصارف على توزيع السيولة بشكل يومي ومنتظم ومصرف ليبيا المركزي يحث كافة المصارف وفروعها بتسهيل عمليات السحب ورفع السقف بما يمكن الزبائن من سحب مرتباتهم واحتياجاتهم من السيولة قبل عيد الأضحى المبارك ، وسيتم نشر أرصدة الخزائن كل مصرف على حده .

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