البريقة: الوقود متوفر والازدحام سببه طرح الاحمال

طرابلس 30 يونيو 2021م (وال) ـ طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر بجميع مستودعاتها والعمليات التشغيلية وعمليات التزويد لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي.

وارجعت الشركة الازدحام أمام محطات الوقود إلى عملية طرح الاحمال بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعلى الرغم من توفر المصادر البديلة للطاقة داخل اغلب المحطات الا إن ذلك غير كافي بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وناشدت الشركة الموطنين بالتحلي بالمسئولية المشتركة من اجل تفادي الوسائل المسببة للازمات الغير مبررة.(وال – طرابلس)

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