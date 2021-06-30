عون يناقش مع شركة مليتة للنفط والغاز أسباب توقف الإنتاج

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” رئيس لجنة الإدارة لشركة مليتة للنفط والغاز “محمد بالقاسم بن شتوان”.

تناول الاجتماع مناقشة أسباب توقف الإنتاج بالشركة (مجمع مليته للغاز) وتأثيره، ومن جهته أوضح “بن شتوان” الأسباب والمشاكل التي تعاني منها الشركة والمؤدية للتوقف والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

ومن جهة أخرى أشاد ” بن شتوان “بأهتمام وزير النفط والغاز بالقطاع والشركات العاملة به، وكذلك حرصه على حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها ورفع القدرة الإنتاجية بالإضافة إلى تطوير وتحديث المنشاءات النفطية في العموم وإبدأ أولوية بالغة بالاهتمام بمستخدمى القطاع وتحقيق مطالبهم المشروعة.

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