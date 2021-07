بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، في لقاء مع وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية محمد بوسعيد، بمقر الوزارة في طرابلس، آلية التعاون بين البلدين في تعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المناطق الحدودية وتفعيل تجارة العبور.

كما ناقش اللقاء العراقيل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين والعمل على تذليلها وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في انسياب السلع بين الدولتين.

ويأتي اللقاء في إطار تنفيذ التوصيات المتفق عليها خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية الشهر الماضي بالعاصمة طرابلس، والإعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ودراسة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتطويرها وتفعيلها بأقرب وقت.

The post مباحثات حول تنمية المناطق الحدودية مع تونس وتعزيز التبادل التجاري appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا