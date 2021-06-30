“البريقة”: الوقود متوفر لكن المحطات تعاني من انقطاع الكهرباء

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر بجميع مستودعاتها، مؤكدة أن العمليات التشغيلية وعمليات التزويد لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن “المحطات تعاني جراء طرح الأحمال بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وعلى الرغم من توفر المصادر البديلة للطاقة داخل أغلب المحطات التابعة لشركات التوزيع إلا أن ذلك غير كافٍ بسبب ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي تسبب في حدوث بوادر ازدحام على المحطات”.

وناشدت الشركة الموطنين بالتحلي بالمسؤولية المشتركة؛ من أجل تفادي قطع الطرق والوسائل المسببة للأزمات غير المبررة.

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