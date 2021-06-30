اقتصاد

“البريقة”: الوقود متوفر لكن المحطات تعاني من انقطاع الكهرباء

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر بجميع مستودعاتها، مؤكدة أن العمليات التشغيلية وعمليات التزويد لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن “المحطات تعاني جراء طرح الأحمال بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وعلى الرغم من توفر المصادر البديلة للطاقة داخل أغلب المحطات التابعة لشركات التوزيع إلا أن ذلك غير كافٍ بسبب ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي تسبب في حدوث بوادر ازدحام على المحطات”.

وناشدت الشركة الموطنين بالتحلي بالمسؤولية المشتركة؛ من أجل تفادي قطع الطرق والوسائل المسببة للأزمات غير المبررة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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