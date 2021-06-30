مصدر في المركزي يكشف أرصدة الخزائن لدى المصارف من السيولة النقدية

أخبارليبيا24

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء أن أرصدة الخزائن لدى المصارف من السيولة النقدية تشهد ارتفاعاً حيث بلغت 3.3 مليار دينار.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن هذا الارتفاع في أرصدة الخزائن رغم تجاوز السحوبات اليومية 300 مليون دينار في اليوم.

وأشار المصدر إلى أن كافة المصارف تعمل على توزيع السيولة بشكل يومي ومنتظم ومصرف ليبيا المركزي يحث كافة المصارف وفروعها بتسهيل عمليات السحب ورفع السقف بما يمكن الزبائن من سحب مرتباتهم واحتياجاتهم من السيولة قبل عيد الأضحى.

يشار إلى أن مصارف المنطقة الشرقية تشهد منذ فترة شحًا كبيرًا في السيولة النقدية وأخرى منحت مبالغ بسيطة من حسابات المواطنين ما أضطر الكثير منهم إلى إجراء معاملات التحويل من أجل الحصول على سيولة نقدية.