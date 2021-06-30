الدبيبة يستعرض مع لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة بالأمم المتحدة دعم عملية استقرار ليبيا

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استعرض رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء مع وفداً من لجنة المراجعة الإستراتيجية المستقلة بالأمم المتحدة دعم عملية استقرار ليبيا.

وبحث الدبيبة مع الوفد بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية توحيد المؤسسات الليبية خاصة المؤسسة العسكرية لما لها من أهمية في عملية الاستقرار.

وناقش اللقاء الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودعم جهود وقف إطلاق النار، ومراجعة أداء البعثة الأممية للدعم، وتحسين أداء عملها في دعم ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استقبل صباح اليوم الأربعاء بطرابلس، وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعه استراتيجية مستقلة لعمل البعثة، برئاسة عبدولاي باتيلي.

واستمع الوفد لملاحظات المجلس الرئاسي، من أجل مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة.

وثمن المنفي جهود عمل بعثة الأمم المتحدة مشيداً بما تم إنجازُه و مبدياً عدداً من الملاحظات الجوهرية حول عملها.

وأثنى الوفد خلال اللقاء على ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار، مثمناً دور رئيس المجلس في الوصول إلى إعادة الاستقرار لليبيا.