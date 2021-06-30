خلال زيارته لدولة الإمارات.. العبار يؤكد على الأهمية الإستراتيجة لمشاريع زيادة القدرة الإنتاجية

اجتمع وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج “رفعت العبار” اليوم الأربعاء، مع المدير التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية والوطنية والمدراء المختصين بالشركة.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض نشاط وإمكانياتها الفنية في تصميم و تصنيع وتركيب معدات إنتاج النفط والغاز الخاصة بالحقول البرية والبحرية والمشاريع التي نفذتها الشركة، كما تطرق أيضاً إلى أمكانية مساهمة هذه الشركة في تنفيذ بعض مشاريع زيادة القدرة الانتاجية المتعلقة بإعادة تأهيل التسهيلات السطحية وأنابيب نقل النفط والغاز بشركة الواحة للنفط.

ومن جهته أكد المدير التنفيذي رغبة شركة الإنشاءات في العمل في ليبيا والمساهمة في مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية لشركة الواحة والشركات المشغلة الأخرى في ليبيا.

ومن جهة أخرى أكد وكيل وزارة النفط والغاز على الأهمية الإستراتيجة لمشاريع زيادة القدرة الإنتاجية وسرعة تنفيذها للمساهمة في رفع إنتاج ليبيا من النفط.

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