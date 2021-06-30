بوجناح يجري زيارة للمؤسسة الوطنية للنفط ويبحث أوضاع الجنوب

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال)- أجرى نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح اليوم الأربعاء بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط حيث كان في استقباله رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الادارة للشؤون المالية والادارية والخدمات السيد العماري محمد العماري.

وبحث اللقاء نتائج جولة بوجناح رفقة صنع الله الي المنطقة الجنوبية التي ساهمت في إيصال شحنات الوقود والغاز المسال للجنوب.

كما تطرق اللقاء لإمكانية زيادة قوافل الوقود التي سوف تتزود بها مستودعات المناطق في الجنوب، ومتابعة آلية التوزيع المتبعة لضمان إيصاله للمواطنين، وتم في اللقاء بحث الفرص الاستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط في مناطق الجنوب.

من جانبه أوضح بوجناح أن مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في تلبية الاحتياجات اللازمة لمستشفى أبوقدقود في منطقة إدري الشاطئ ،وتوفير الوقود كان له الأثر الكبير في تحسين الخدمات للمواطن في المنطقة الجنوبية.(وال – طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال