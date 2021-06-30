وفد ليبي تطوير الحقول البرية والبحرية بالتعاون مع الشركات الإماراتية

أبو ظبي 30 يونيو 2021 (وال)- عقد الوفد الليبي الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار اليوم الأربعاء اجتماعا مع المدير التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية والوطنية والمدراء المختصين بالشركة.

واستعرض الاجتماع نشاط الشركة الإماراتية وإمكانياتها الفنية في تصميم و تصنيع وتركيب معدات إنتاج النفط والغاز الخاصة بالحقول البرية والبحرية والمشاريع التي نفذتها الشركة.

كما ناقش الاجتماع إمكانية مساهمة هذه الشركة في تنفيذ بعض مشاريع زيادة القدرة الانتاجية المتعلقة بإعادة تأهيل التسهيلات السطحية وأنابيب نقل النفط والغاز بشركة الواحة للنفط.

وأكد المدير التنفيذي لشركة الإنشاءات رغبة الشركة في العمل في ليبيا والمساهمة في مشاريع زيادة القدرة الانتاجية لشركة الواحة والشركات المشغلة الاخري في ليبيا.

وفي الختام أكد وكيل وزارة النفط والغاز على الاهمية الاستراتيجة لمشاريع زيادة القدرة الإنتاجية وسرعة تنفيذها للمساهمة في رفع إنتاج ليبيا من النفط.

وقال إن ذلك من ضمن أولويات حكومة الوحدة الوطنية تجاه دعم قطاع النفط والغاز وحرصها علي تطويره والاستفادة المثلي من التقنيات الحديثة المستخدمة لتطوير حقول النفط والغاز وزيادة الانتاج.

ويضم الوفد المشكل بقرار وزير النفط وتوجيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية إضافة للعبار كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالقاسم شنقير، ورئيس لجنة إدارة شركة الواحة نوري الصيد.

كما يضم الوفد مدير شركة مرزق المكلف خليفة رجب عبدالصادق، ومدير عام التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط عماد عبدالطيف بن رجب، إضافة إلى مدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة نجمي كريم.(وال- أبوظبي)

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