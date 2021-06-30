بحث التعاون الثنائي بين ليبيا والإتحاد الأوروبي في مجال النفط والغاز

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال)- استقبل وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون يستقبل بمكتبه السفير خوسي ساباديل سفير بعثة الإتحاد الأوربي بليبيا.

ورحب الوزير بالوفد وأشاد بالدور الإيجابي لسفارة الإتحاد الأوربي في تعزيز العلاقات الليبية الأوربية، خاصة في قطاع النفط والغاز.

وبعد تقديم فكرة عامة حول وزارة النفط والغاز ودورها الإشرافي والرقابي على قطاع النفط والغاز في ليبيا، أعرب الوزير عن حرص حكومة الوحدة الوطنية على دفع ‏التعاون الثنائي في كافة المجالات، ومنها تلك المتعلّقة بقطاع النفط والغاز.‏

ومن جانبه، أكد السفير على تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، معرباً عن حرص الاتحاد الأوربي على تطوير ‏مجالات التعاون، ومنها النفط والغاز.(وال – طرابلس)

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