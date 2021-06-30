تعليمات عاجلة بسرعة إصدار تأشيرات دخول لخبراء ومهندسي الشركات المتعاقدة مع شركة الكهرباء

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) – أصدر رئيس مصلحة الجوازات والجنسية عميد ” يوسف عبدالله مراد ” تعليماته العاجلة لرئيس فرع جوازات الكهرباء بسرعة إنجاز وإصدار التأشيرات اللازمة للمكلفين بمهام عمل داخل البلاد.

وقالت المصلحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية إن التعليمات جاءت بناء على الاجتماع الذي تم بين رئيس المصلحة ومدير الشركة العامة للكهرباء ” وئام العبدلي ” اليوم الأربعاء بشأن إيجاد ألية تضمن سرعة تقديم الاجراءات للحصول على تأشيرات دخول الخبراء والمهندسين لبعض الشركات المتعاقدة مع شركة الكهرباء.

وأكدت المصلحة أنها حريصة كل الحرص على تذليل كافة الصعاب وتسهيل الإجراءات أمام شركة الكهرباء للمساهمة في رفع المعاناة على المواطن في هذا المجال وفقا للقوانين والتشريعات النافدة.(وال- طرابلس)

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