عاجل: الدبيبة يرفع حالة الاستعداد لمجابهة السلالة الهندية لكورونا

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)- أصدر ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الأربعاء قرارين بشأن تقرير بعض الأحكام واتخاذ التدابير اللازمة حيال مكافحة وباء كورونا.

ووفقا للقرارين (159) و (160) الذين أورتهما منصة حكومتنا الواجهة الإعلامية لرئاسة مجلس الوزراء، فإنهما يقضيان برفع حالة الاستعداد في مراكز العزل والمنافذ الحدودية لمجابهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا “دلتا” الشهيرة بالسلالة “الهندية”.

وعقد رئيس الحكومة صباح الأربعاء اجتماعا وزاريا لبحث تداعيات انتشار الفايروس في دول الجوار وآلية مجابهته. (وال – طرابلس)

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