الكهرباء تسلم بلدية الحوامد تتسلم (4) محولات لمعالجة الضعف في الشبكة

الحوامد 30 يونيو 2021 م ( وال ) – تسلمت بلدية الحوامد اليوم عدد ( 4) محولات كهربائية مقدمة من الشركة العامة للكهرباء وذلك لمعالجة ضعف الكهرباء بالمناطق التابعة للبلدية .

وذكر مراسل وكالة الانباء الليبية أنه المجلس البلدي تسلم المحولات بحضور مدراء مكاتب التشغيل والصيانة بمحلات البلدية ( الحوامد ، الغزايا ، اولاد محمود ) لمعالجة ضعف الكهرباء في كل محلة وتركيبها وفق المخططات المقدمة من المكاتب .

وأشار المراسل إلى أنه تم التواصل مع إدارة توزيع الجبل واستلام المواد التي تحتاجها المكاتب والمتمثلة في أعمدة واسلاك ومفاتيح تشغيل وعوازل وشدادات التي طالبت بها المكاتب في وقت سابق من دائرة توزيع نالوت.(وال – الحوامد)

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