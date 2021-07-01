وزير العمل والتأهيل يشارك في الملتقى المتوسطي حول الشراكة بين القطاع العام والخاص بمصراتة

مصراتة 01 يوليو 2021(وال)- شارك وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا الأربعاء في افتتاح أعمال الملتقى التمهيدي للمؤتمر المتوسطي الأول، حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت عنوان “شراكة القطاع العام مع الخاص وفق رؤية الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″، وذلك بحضور رئيس مجلس التخطيط الوطني، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ورئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا، والمجلس البلدي مصراتة وعدد من المسؤولين، والخبراء ورجال الأعمال من القطاع الخاص.

ويهدف المؤتمر، إلى إيجاد آلية عمل مشترك بين القطاعين العام والخاص، لتطوير الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الليبي؛ ومن جهته أعرب وزير العمل والتأهيل في كلمته، على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبأنها تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، وهذا يستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومة والقطاع الخاص.

كما أكد الوزير على أن هذه الشراكة مهمة وأن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج عمل وخطط التنمية المرحلية، وأضاف أنه من أهم الخطوات، التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، عبر عدة محاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، وتحسين ورقمنة الخدمات.

وأكد الوزير على ضرورة التوجه نحو المجتمع الرقمي، لتحفيز وتشجيع استخدام الوسائل الالكترونية كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو توجه عملت وبدأت به وزارة العمل والتأهيل عبر توقيع اتفاقية تعاون مع شركة المدار الجديد لتوفير خدمات الحوسبة السحابية (سحابة المدار) وأيضا الخدمات التي يقدمها مركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة.(وال – مصراتة)

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