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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 01/07/2021

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 01 يوليو 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.05.75 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.06 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.11 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.09 و5.10 دينار

اليورو = 5.87 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.83 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.05 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ208 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ242 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ277 دينار

كسر الفضة 2.3 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.91 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.90 “مصرف الوحدة” – 5.12 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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