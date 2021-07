جلسة حوارية حول دور المصارف في التنمية الاقتصادية

عُقِدت أمس الأربعاء، جلسة الحوار الثانية ضمن برنامج إدارة المال العام “باب التمكين” بالتعاون مع المركز الوطني لدعم القرار في شراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وخُصِصت جلسة الحوار حول دور المصارف في التنمية الاقتصادية لخلق بيئة أعمال مناسبة، بحسب ما أفادت مصادر لـ”عين ليبيا”.

وتم خلال الجلسة مناقشة الإصلاحات المطلوبة لتطوير النظام المصرفي في ليبيا والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية.

وحضر جلسة الحوار الثانية ممثلون عن عدة مصارف من بينها مصرف الجمهورية والتجاري الوطني ومصرف الواحة ومصرف شمال أفريقيا، والأكاديمية الليبية، وسوق الأوراق المالية، وشركة تداول، وشركة معاملات، بالإضافة إلى عدة شخصيات أكاديمية وخبراء الاقتصاد وممثلون عن المجتمع التعاون المدني.

