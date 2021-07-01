وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التبادل التجاري مع تونس

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي محمد بوسعيد، تعزيز التعاون بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المناطق الحدودية، إضافةً إلى تفعيل تجارة العبور.

كما ناقش الطرفان، آليات تذليل العراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلديْن، وتقديم كافة التسهيلات التي تساهم في انسياب السلع.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة؛ فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التوصيات المتفق عليها خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، والتي تنصُ على عقد سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى دراسة الاتفاقيات المُبرمة بين البلديْن، وتطويرها، وتفعيلها بأقرب وقت.

وحضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومستشارا الوزير الاقتصادي والقانوني، ومدير إدارة التعاون الدولي والفني بالوزارة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب المتابعة.

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