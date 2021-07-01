شركة الحديد والصلب يصدر بياناً بشأن إيقاف مجمعها بمصراتة

أصدرت شركة الحديد والصلب بياناً بخصوص إيقاف مجمع الحديد والصلب بمصراتة ، وذلك تأسيسًا على رسالة السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المؤرخة في 30 يونيو 2021م بشأن إحالته لتعليمات رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية بشأن إيقاف العمل بمجمع الحديد والصلب خلال شهري يوليو – أغسطس دعماً للشبكة العامة للكهرباء.

وأفادت الشركة بأنه تم الشروع مباشرة في عمليات إيقاف كافة المصانع داخل المجمع اعتباراً من تاريخ ورود التعليمات يوم أمس الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021م. على الرغم من الانعكاسات السلبية فنيا، والمكلفة ماليا للشركة، والتي ستُحدث مشاكل إضافية أخرى للشركة كعلاقتها بزبائنها وبمزوديها بالمواد الخام فضلاً عن الارتفاع الكبير لأسعار منتجات الحديد في السوق المحلي.

وطالبت الشركة ببيانها ضرورة تعاون المواطنين لتجاوز هذه الأزمة وذلك بالترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

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