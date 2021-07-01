توجه “ليبي- تونسي” لتوسيع آفاق الاستثمار والتبادل التجاري

ناقش وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري فضل الله راف الله، خلال متابعته أعمال الملتقى “الليبي- التونسي” للنقل والخدمات؛ بنود الاتفاق الليبي التونسي المتعلق بالنقل والخدمات، والمشاكل التي يعاني منها رواد الأعمال.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمشاركة المدير العام للنقل البري التونسي أنيس سلامة؛ وضع آلية لفتح مجال للاستثمار ودعوة المستثمرين من البلديْن، وتدشين الخط البحري باعتباره بديل استراتيجي للنقل البري، وتحسين البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي، إضافةً إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، وإنشاء منصة الكترونية ليبية تونسية توضح إجراءات سلك الطريق والنقاط الوعرة في الطريق العام والارشادات المرورية ومناطق الإسعاف وكل ما هو مهم في السلامة المرورية، إلى جانب تشكيل لجان من الاتحاد العام للنقل لاستبيان أسباب التعثر في إجراءات المركبات والنقل والخدمات وإعدادها في تقرير للوزارة عن طريق المختصين ومتابعي إجراءات النقل والخدمات، بحسب كل إدارة.

وشارك في الاجتماع رئيس اتحاد العالم العربي للنقل والخدمات، وأمين اتحاد العالم العربي للنقل، ومدير عام الشركة الليبية للتموين الجوي، والجمعية العمومية للشركة الأفريقية للطيران القابضة، ورئيس اتحاد النقابات الجوي، ومدير شركة السهم لنقل الركاب، والمدير العام ورئيس ديوان النقل البحري والموانئ التجارية، والمدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي “الليبي- التونسي”.

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