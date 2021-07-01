“النفط” تُناقش مساهمة “الإنشاءات البترولية” الإماراتية في تأهيل الحقول

ناقش وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار، مع المدير التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الإماراتية؛ إمكانيات الشركة في تصميم وتصنيع وتركيب معدات إنتاج النفط والغاز الخاصة بالحقول البرية والبحرية.

واستعرض الاجتماع خُطط تنفيذ مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية المتعلقة بإعادة تأهيل التسهيلات السطحية، وأنابيب نقل النفط والغاز بشركة الواحة للنفط.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للشركة رغبة “الإنشاءات” في العمل في ليبيا، والمساهمة في مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية لشركة الواحة والشركات المشغلة الأخرى في ليبيا.

وشارك في الاجتماع، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، رئيس لجنة الملاك بشركة الواحة للنفط، رئيس لجنة إدارة شركة الواحة، مدير إدارة الهندسة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط.

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