خالد شكشك يبحث مع وزير المالية عددا من القضايا التي تخص الوزارة

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك اليوم الخميس الأول من يوليو الجاري اجتماعا مع وكيل الديوان علاء المسلاتي، ووزير المالية خالد المبروك، بحضور الأطراف المختصة من الجهتين، وناقش الحضور بالاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الوزارة وتأخر اعتماد الميزانية، والقرارات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بالباب الخامس، والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مرتبات العاملين ببعض القطاعات في ظل عدم كفاية المخصصات والطلب المتزايد على سداد المرتبات.

كما ناقش المجتمعون المنشور القاضي بإلغاء توقيعات المراقبين الماليين على الصكوك، إلى جانب الإشكاليات القائمة بين وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وغياب دور وزارة النفط، وعدم تنظيم إجراءات الصرف عن طريق المساعدات التي تقدمها المؤسسة.

وتناول الاجتماع أيضا موضوع الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لمؤسسات وأجهزة الدولة الليبية، علاوة على بحث منشور وزارة المالية بشأن المبالغ المعلاة بحساب الودائع والطلب بإعادتها لحساباتها التي مضى عليها ستة أشهر وفق اللائحة، بالإضافة إلى الربط بين هيئة المعلومات وهيئة الاتصالات بشأن إعداد المنظومات (منصة المشتريات الحكومية ـ منظومة المرتبات).

حيث تمت الإشارة إلى ضرورة تسوية السلف الممنوحة للقطاعات والتقيد بصرف المرتبات من خلال الرقم الوطني والالتزام بالحسابات المنصوص عليها قانونا، أو إلغاء المنشور الخاص بسحب توقيعات المراقبين الماليين، والعمل على توجيه ميزانية قطاع النفط إلى وزارة النفط، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف وتفعيل دور الحكومة في الرقابة على عمليات الصرف.

والجدير بالذكر أنه على هامش الاجتماع تم مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه مركز الأورام بصبراتة بحضور مدير عام المركز حيث تم التشديد على ضرورة المعالجة الفورية لتوفير الأدوية وفقا للاتفاقية المبرمة بالخصوص والعمل العاجل على تنفيذ العقد المتعلق بإنشاء أقسام الإيواء المؤقتة خاصة بعد أن ثبت للديوان ومن خلال الزيارة الميدانية تهالك البناء وعدم صلاحية الأقسام الحالية للاستخدام.

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