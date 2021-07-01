خاص..مصدر بالاستثمارات: الحضيري على خطى الخطابي المطلوب بمكتب النائب العام يمدد لعبد الحكيم بعيو لتصفية شركة الحمراء اسبانيا

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة الاستثمارات الخارجية بالتمديد لعبد الحكيم بعيو مدير شركة الحمراء وسالم حسني مدير مكتب لافيكو المغرب .

وقال: المصدر بالاستثمارات الخارجية لصحيفة صدى الاقتصادية: قام رئيس مجلس إذارة شركة الاستثمارات الخارجية بالتمديد لعبد الحكيم بعيو لمدة 6 اشهر وذلك لتصفية شركة الحمراء اسبانيا.

وتابع بالقول: قام مجلس ادارة شركة الاستثمارات الخارجية في اجتماعه بتاريخ 27/05/2021 كتابه بالتمديد لعبد الحكيم بعيو لمدة 6 اشهر بالمخالفة ، بالرغم من انتهاء مدة اعارة عبد الحكيم بعيو في شركة الحمراء اسبانيا بتاريخ 10/10/2020 بعد حصوله على تمديد لمدة سنتين في وقت سابق .

وقد أصدرت هيئة الرقابة الادارية كتاب تأمر من خلاله مجلس ادارة شركة الاستثمارات الخارجية بتعين مدير عام جديد لشركة الحمراء .

وتابع المصدر بالقول: وقد أفلس عبد الحكيم بعيو بشركة الحمراء اسبانيا التى تحصلت على عقود بالملايين وبأرقام كبيرة من شركة الكهرباء والهيئة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية ، و تم بيع أصول شركة الحمراء من شاحنات المؤجرة لصالح شركة البريقة ، وسيارات الشركة ، مع تمليكه عدد 2 من السيارات باسمه دون دفع أي مبلغ مقابل ذلك ، فيما ملك باقي السيارات لرئيس مجلس الادارة عبد الحكيم لياس، وعيسى الدعيكي وموظف آخر محلي بالشركة .

وقال: يسير رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الخارجية الحالي حامد الحضيري على خطى الخطابي الذي مدد لعبد الحكيم بعيو في وقت سابق وبالمخالفة ، ليتمكن بعيو من سحب ال 4 القضايا الجنائية المرفوعة ضده بالتحايل على المحكمة ، حيث طلب من نفس المحامي الذي قدم القضايا الجنائية بالتنازل عاى الشكوى المقدمة للمحكمة دون ذكر اسم من يتنازل عن القضايا .

وأضاف قائلاً؛ ويحقق مكتب النائب العام في قيام عبد الحكيم بعيو باختلاس اموال شركة الحمراء اسبانيا واهدار المال بشركة الحمراء ، وكذلك يحقق في مكتب النائب العام في تلقي موظفين بشركة الكهرباء عمولات ورشاوي منهم مدير إدارة العطاءات وغيرهم من الموظفين مقابل ترسية العديد من العقود لصالح شركة الحمراء اسبانيا .

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