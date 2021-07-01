اقتصاد

خاص..مصدر بالاستثمارات: الحضيري على خطى الخطابي المطلوب بمكتب النائب العام يمدد لعبد الحكيم بعيو لتصفية شركة الحمراء اسبانيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة الاستثمارات الخارجية بالتمديد لعبد الحكيم بعيو مدير شركة الحمراء وسالم حسني مدير مكتب لافيكو المغرب .

وقال: المصدر بالاستثمارات الخارجية لصحيفة صدى الاقتصادية: قام رئيس مجلس إذارة شركة الاستثمارات الخارجية بالتمديد لعبد الحكيم بعيو لمدة 6 اشهر وذلك لتصفية شركة الحمراء اسبانيا.

وتابع بالقول: قام مجلس ادارة شركة الاستثمارات الخارجية في اجتماعه بتاريخ 27/05/2021 كتابه بالتمديد لعبد الحكيم بعيو لمدة 6 اشهر بالمخالفة ، بالرغم من انتهاء مدة اعارة عبد الحكيم بعيو في شركة الحمراء اسبانيا بتاريخ 10/10/2020 بعد حصوله على تمديد لمدة سنتين في وقت سابق .

وقد أصدرت هيئة الرقابة الادارية كتاب تأمر من خلاله مجلس ادارة شركة الاستثمارات الخارجية بتعين مدير عام جديد لشركة الحمراء .

وتابع المصدر بالقول: وقد أفلس عبد الحكيم بعيو بشركة الحمراء اسبانيا التى تحصلت على عقود بالملايين وبأرقام كبيرة من شركة الكهرباء والهيئة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية ، و تم بيع أصول شركة الحمراء من شاحنات المؤجرة لصالح شركة البريقة ، وسيارات الشركة ، مع تمليكه عدد 2 من السيارات باسمه دون دفع أي مبلغ مقابل ذلك ، فيما ملك باقي السيارات لرئيس مجلس الادارة عبد الحكيم لياس، وعيسى الدعيكي وموظف آخر محلي بالشركة .

وقال: يسير رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الخارجية الحالي حامد الحضيري على خطى الخطابي الذي مدد لعبد الحكيم بعيو في وقت سابق وبالمخالفة ، ليتمكن بعيو من سحب ال 4 القضايا الجنائية المرفوعة ضده بالتحايل على المحكمة ، حيث طلب من نفس المحامي الذي قدم القضايا الجنائية بالتنازل عاى الشكوى المقدمة للمحكمة دون ذكر اسم من يتنازل عن القضايا .

وأضاف قائلاً؛ ويحقق مكتب النائب العام في قيام عبد الحكيم بعيو باختلاس اموال شركة الحمراء اسبانيا واهدار المال بشركة الحمراء ، وكذلك يحقق في مكتب النائب العام في تلقي موظفين بشركة الكهرباء عمولات ورشاوي منهم مدير إدارة العطاءات وغيرهم من الموظفين مقابل ترسية العديد من العقود لصالح شركة الحمراء اسبانيا .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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