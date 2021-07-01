المجلس الرئاسي يجتمع مع الحكومة لبحث عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارات

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس مع عضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب، وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة.

نوقش خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، حيث طالب المجلس الرئاسي تقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.

بالإضافة لاستعراض القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، كما نوقشت آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.

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