فيصل قرقاب يبحث مع عميد بلدية طرابلس المركز برامج التنمية المستدامة

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب اليوم الخميس 1 يوليو 2021 اجتماعا مع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي لبحث كيفية دعم الشركة القابضة لبرنامج التنمية المستدامة في البلدية.

نوقش خلاله فرص الاستثمار التي تحتاجها البلدية مما يتيح تقديم خدمات أفضل للمواطنين، كإنشاء منتزهات خضراء، واستبدال 1000 عمود انارة داخل البلدية كمرحلة أولى تعمل بالطاقة الشمسية الأمر الذي سيوفر 50 في المائة من الطاقة، إضافة إلى أنها أقل تكلفة وتساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، الامر الذي سيخفف العبء على الشبكة الكهربائية ككل إلى جانب المساهمة في حماية البيئة.

وستعقد الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها عدة شراكات استثمارية مع بلدية طرابلس المركز ضمن برنامج التنمية المستدامة، وإنشاء مشاريع تمول ذاتيا تعود بالنفع على الطرفين وتساهم في تحسين مستوى الخدمات لقاطني البلدية.

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