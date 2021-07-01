“الدبيبة” يصدر قراراً بمنح علاوة تمييز لمهندسي وفنيي الكهرباء

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قراراً بمنح علاوة تمييز بقيمة 600 دينار شهرياً للمهندسين والفنيين الميدانيين بالشركة العامة للكهرباء.
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صحيفة صدى الاقتصادية
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