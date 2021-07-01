اقتصاد

“الدبيبة” يصدر قراراً بمنح علاوة تمييز لمهندسي وفنيي الكهرباء

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قراراً بمنح علاوة تمييز بقيمة 600 دينار شهرياً للمهندسين والفنيين الميدانيين بالشركة العامة للكهرباء.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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