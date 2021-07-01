أبوهيسة يفتتح باب التعاون بين الوزارة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

توجه وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة بزيارة لأكاديمية الدراسات العليا بجنزور والتقى خلالها برئيس الأكاديمية الليبية رمضان المدني وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

كما تم خلال الزيارة مناقشة آلية التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والمعادن والأكاديمية الليبية للدراسات العليا والاستفادة من القامات العلمية بالأكاديمية لتطوير قطاع الصناعة ومركز البحوث الصناعية.

كما دعا أبوهيسة أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية إلى نشر أوراقهم البحثية في المجلة العلمية التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال المدة القادمة.

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