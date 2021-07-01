الدبيبة يقرر منح علاوة تمييز لمهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الخميس قرارا يقضي بمنح علاوة تمييز لفئة المهندسين والفنيين الميدانيين من موظفي الشركة العامة للكهرباء علاوة تمييز.

ووفقا للقرار (164) لسنة 2021 ميلادي، فإن علاوة التمييز لهذه الفئة تقدر بمبلغ 600 دينار ليبي شهريا.

ويأتي القرار، في إطار تذليل كافة العقبات التي تعتري الشركة لتجاوز أزمة الانقطاع الدائم للكهرباء وقطع أية حجج تحول دون تحملها لمسؤولياتها حيال الأزمة.

وكان الدبيبة قد أجرى صباح الثلاثاء الماضي زيارة للشركة العامة للكهرباء رفقة عدد من الوزراء تفقد خلالها سير العمل بالشركة والاسباب التي أدت الي تردي الخدمات خلال الفترة الماضية.

وشدد السيد الرئيس خلال لقاءه بمقر الشركة بمجلس الإدارة وبعض المهندسين على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة، مؤكدًا على أن الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدموا كافة التسهيلات اللازمة للشركة وخاصة خطتها العاجلة.

وقال الدبيية موجها كلامه للمشاركين في الاجتماع وبلغة حادة وحازمة “أنا أيقنت أن كل ما يقوله المواطن على شركة الكهرباء صحيح، وأنا لم أعد أحتمل الانتقادات اليومية، وما يقوله المواطن حول مشكلة الكهرباء”.

وأضاف: “يجب ان نجلس ونوضح للناس ما سنقوم به، ويجب أن نعمل وأنا معكم فيما ستتفقون عليه لأجل حل مشكلة الكهرباء بأي طريقة كانت، وأعتقد أنكم فعلا ستغيرون من وضع وتحسين الشبكة في الأشهر الجارية”.(وال – طرابلس)

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